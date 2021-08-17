Вероятно, погибший мужчина привязался веревками к корпусу транспортного самолета США.
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В шасси самолета нашли тело человека
Жители Афганистана после захвата власти талибами массово пытаются покинуть страну. Выехать можно только из аэропорта Кабула, остальные объекты контролируют боевики.
Чтобы убежать, люди прибегают к отчаянным шагам, которые приводят к жертвам. В частности, накануне в шасси американского военно-транспортного самолета C-17 нашли тело афганца.
Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в сети видео произошедшего. На нем тело человека с огромной скоростью и силой бьет о корпус самолета.
Мужчина погиб, привязавшись к самолету: видео (внимание: чувствительный контент)
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- С начала августа 2021 года талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана, а 15 августа захватили столицу – Кабул.
- В то же время президент бежал из страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".
- Примерно 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом позволить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть страну.
- Часть людей прячется в собственных домах, другие пытаются убежать из Афганистана в самолете, ведь аэропорт – единственное место, которое пока контролируют военные США. Поэтому там образовался настоящий хаос.