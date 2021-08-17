Об этом рассказала украинка, которой удалось сбежать из опасной столицы. Женщина решила остаться анонимной, ведь она не рассказывала родственникам о том, что летит в Афганистан.
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Украинка работала в одной из афганских авиакомпаний.
Если людей не брали – те блокировали лайнер
Женщина отметила, что в аэропорту был большой хаос и толкотня.
Люди давили друг друга и каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет,
– сказала она.
Люди занимали место в любом самолете, а если их не брали – они блокировали этот лайнер.
Также женщина отметила, что все самолеты стоят в аэропорту, а люди просто их разрушают. "Тот самолет, на котором мы улетали, стоял на дальней стоянке. Люди просто туда не добежали, благодаря этому мы смогли вылететь", – заверила украинка.
В Кабуле остались ее коллеги, за которых она волнуется.
Рассказ украинки, вылетевшей из Афганистана: видео
Что происходит в Афганистане
- Столицу 15 августа захватили талибы. Президент Афганистана отрекся от властей и сбежал. В то же время талибы объявили, что контролируют всю страну.
- Боевики находятся и на пропускных пунктах и не позволяют выехать из страны. Единственное спасение – аэропорт.
- Тысячи людей пытаются залезть в самолеты, чтобы выехать из опасного региона. Они даже привязывают себя к шасси. Из-за этого уже погибли по меньшей мере 2 человек – они просто упали с огромной высоты.