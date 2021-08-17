Урок для Украины: последствия изменений в Афганистане почувствуют за пределами региона

Фотография, где кабульские девушки в первый день после прихода к власти в Афганистане "Талибана" идут в школу, облетела крупнейшие мировые СМИ. Фото дает надежду, что эта версия движения "Талибана" не такая радикальная, как в 1990 годы, когда талибы правили Афганистаном.

В самом движении отметили, что не будут закрывать школы для девушек, и женщины смогут продолжить работать. Но из дома они могут выходить лишь в бурках. Талибы заверили будто пришли к власти, чтобы навести порядок в стране, которую разъедала коррупция.

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"Народ Афганистана нуждается в инклюзивной власти. Это воля народа. Они хотят эту власть и вы могли увидеть, когда мы входили в провинциальный город, люди выстроились вдоль дорог и приветствовали наши силы. Поэтому это народное восстание", – сказал представитель Талибов Сухайль Шахин.

Афганцы могут быть вынуждены сами решать судьбу своей страны

Та ситуация в крупных городах и Кабуле указывает на обратное – жители столицы живут в страхе. Они не знают, что их ожидает с новой властью. Часть граждан пытается вылететь из страны последними рейсами, но сейчас работает только международный аэропорт Кабул, который взяли под охрану американские морпехи.

Там больше не летают гражданские самолеты, только военные. В аэропорт эвакуировали свои дипмиссии американцы, французы и немцы. Туда же приехали и местные сотрудники посольств с семьями. Они надеются на помощь в выезде из Афганистана, но когда это произойдет, люди не знают. У части пассажиров лопнуло терпение и они пошли на штурм самолета.

В Вашингтоне же пытаются успокаивать – ситуация в Афганистане не критическая. 20-летняя миссия США в этой азиатской стране была успешной. Белый Дом достиг своих целей: ячейки террористов в Афганистане обезврежены.

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Далее афганцы должны самостоятельно решать судьбу своей страны. На упреки республиканцев, которые обвинили президента-демократа в провале в Афганистане, в администрации Байдена объяснили: именно республиканец Трамп принял решение о выводе американских войск и подписал соответствующие договоренности с талибами.

Президенту пришлось принимать сложное решение. А именно, что делать с военными, которые там находились. Их нам оставили в наследство предшественники. И при этом предыдущая администрация установила крайний срок для вывода войск – 1 мая,

– сказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Пытаются вывести из Афганистана своих граждан и британцы. В Кабуле находится несколько сотен британских солдат, которые организовывают перевозку подданных королевы в Великобританию. В Лондоне не ожидали такое быстрое продвижение талибов, сейчас призывают не спешить с выводами и пока не признавать законной властью талибов в Афганистане. Британский премьер Борис Джонсон считает, что необходимо созвать Совбез ООН и НАТО, чтобы принять совместное решение по ситуации в этой азиатской стране.

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"Очевидно, что вскоре в Кабуле появится новое правительство или новый политический строй, как это можно назвать. Я думаю, что важно, чтобы коллективный Запад работал вместе над тем, чтобы выработать подход к новой власти и неважно это будут талибы или кто-то другой. Никто не желает, чтобы Афганистан снова превратился в питомник терроризма", – отметил Джонсон.

Какие страны, вероятно, будут сотрудничать с "Талибаном"

Пока коллективный Запад демонстрирует растерянность, Россия пытается наладить контакты с талибами несмотря на то, что в Москве это движение признано террористическим. Весной Лавров лично принимал в Кремле представителей "Талибана" в попытке урегулировать афганский конфликт. После захвата талибами власти в Афганистане Москва решила не вывозить своих дипломатов из страны.

Так же пока остаются работать в Афганистане китайские дипломаты. Пекин, как и Москва, заигрывал с талибами. Представителей "Талибан" в июле принимали в китайском МИДе. Сейчас Пекин заявляет о готовности сотрудничать с талибами. Россияне же заняли выжидательную позицию. В Кремле отметили, что пока не будут признавать власть талибов, а посмотрят на их конкретные шаги.

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Москве есть что терять, ведь дестабилизация Афганистана приведет к дестабилизации в Узбекистане и Таджикистане, что скажется на России. Им придется иметь дело с огромным потоком беженцев из Центральной Азии.

Они боятся, что эти влияния, этот драйв, который демонстрируют талибы, перекинется на Центральную Азию,

– сказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По мнению экспертов, выход американцев из Афганистана приведет к тектоническим геополитическим изменениям в Центральной Азии и последствия этих процессов почувствуют далеко за пределами региона.

"Американцы сбрасывают балласт. Как это звучит не цинично, но они практически покидают Ближний Восток. Я думаю, что за Афганистаном будет Ирак и Сирия, то есть американцы сосредотачиваются на противостоянии двум ключевым противникам – Китаю и России", – отметил Семиволос.

Ситуация в Афганистане может быть уроком для Украины

Американцы более 20 лет инвестировали в развитие гражданского общества и военных сил в Афганистане. Но жадные до денег руководители всех уровней разворовывали американские деньги, простые же люди продолжали жить в нищете. Поэтому поняв бесперспективность своих усилий американцы просто решили покинуть Афганистан.

Для Украины главный урок и вывод в том, что не надо думать, что кто-то за нас будет решать наши проблемы, построит нашу армию, за нас ее научит, и если американцы будут размещать у нас свои базы, то это решит вопрос защиты нашей Украины,

– пояснил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По какому пути пойдет Афганистан под управлением талибов пока не берется прогнозировать ни один эксперт. В "Талибане" заявили, что будут строить в стране Исламский Эмират, который 20 лет назад разрушили американцы начав антитеррористическую миссию в этом государстве.