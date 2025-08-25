Уряд Росії запропонував Путіну вийти з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Росіяни підписали її у 1996 році, а ратифікували у 1998.

Глава уряду Мішустін уже підписав відповідну постанову про вихід. Її опублікували на порталі правових актів і представили ​​Путіну для внесення до Держдуми, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Як Росія ігнорує права людини?

Європейська конвенція проти катувань накладає на держави-члени низку зобов'язань. Вони, зокрема, повинні забезпечувати право громадян на свободу від катувань та поважати право на життя. Таким чином йдеться не просто про заборону, а й про запобігання нелюдському ставленню. Як відомо, росіяни цього ніколи не дотримувалися.

Конвенцію ухвалили 26 листопада 1987 року. Тоді також було створено Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКПП), якого наділили правом інспектувати в’язниці, колонії, СІЗО, психіатричні лікарні тощо.

️16 березня 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну, Росію вигнали з Ради Європи після 26 років членства.

Досі країна-терористка формально продовжувала бути учасницею цієї Європейської конвенції. Щоправда, як неодноразово заявляли у ЄКПП, вона ігнорувала запити про співпрацю. Комітет не міг здійснити ані моніторингові візити, ані отримати будь-яку інформацію.

Раніше Росія також вийшла з Європейської конвенції з прав людини.

Також там не виконують рішення Європейського суду з прав людини, ухвалені після 15 березня 2022 року.

Майже через рік після цього, у лютому 2023 року, у Росії втратили чинність:

Статут Ради Європи,

Конвенція про захист прав людини,

Європейська соціальна хартія,

інші 18 міжнародних документів.

А у серпні 2024 Росія ще й відмовилася від Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

