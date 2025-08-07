Із понеділка, 1 вересня, усі представники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери. Йдеться про здійснення відеофіксації під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це в четвер, 7 серпня, повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає 24 Канал. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Чому службовці ТЦК носитимуть бодікамери?

За словами Шмигаля, нововведення дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

До слова, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, однак робота із закупівлі додаткових засобів триває.

Нагадаємо, напередодні уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що службовців ТЦК та СП потрібно забрати з вулиць. На її думку, вони не навчені спілкуватися з цивільними. Натомість оповіщенням і доправленням військовозобов'язаних до ТЦК має займатися поліція.

Окрім того, правозахисниця отримує велику кількість звернень про те, що чоловіки просто зникають з вулиць, оскільки наразі в Україні не визначено, як потрібно фіксувати затримання й доставлення людини до ТЦК.