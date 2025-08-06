Згідно з ними, список для передачі від ТЦК до військової частини можна формувати за допомогою реєстру "Оберіг" та направляти засобами електронного документообігу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що кажуть юристи про правила перевезення до військової частини?

За словами юристів, на особовий склад військової (зведеної військової) команди відповідним ТЦК оформляється поіменний список за допомогою реєстру "Оберіг".

Після накладення кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК він надсилається засобами системи електронного документообігу на адресу військової частини (ТЦК), до якої відправляється військова (зведена військова) команда.

Нагадаємо, що правила взяття на військовий облік також зазнали змін. Відтепер призовники після 25 років автоматично переходять у категорію військовозобов'язаних без виклику в ТЦК.

Однак, внутрішньо переміщені особи повинні самостійно з'явитися в ТЦК для взяття на облік за місцем проживання, незалежно від їх обліку у відповідних органах.