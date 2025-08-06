Кому потрібно обов'язково прийти в центр комплектування – повідомляє 24 Канал.

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Які громадяни обов'язково мають з'явитися в ТЦК?

Згідно з українським законодавством громадяни, які не користуються застосунком Резерв+ та/або не захотіли оновити дані чи стати на облік через ЦНАП, зобов’язані особисто з’явитися в ТЦК для взяття на військовий облік. Процедура включає подачу документів та проходження ВЛК.

Абзац 2 пункту 23 постанови КМУ 1487 передбачає, що "громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік та не можуть здійснити електронну ідентифікацію в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста, зобов’язані особисто прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік".

Нагадаємо, що правила взяття на військовий облік зазнали змін. Відтепер призовники після 25 років автоматично переходять у категорію військовозобов'язаних без виклику в ТЦК.

Однак внутрішньо переміщені особи повинні самостійно з'явитися в ТЦК для обліку за місцем проживання, незалежно від їх обліку у відповідних органах.