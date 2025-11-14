Судний день скасовується: містична радіостанція у Росії припинила роботу через блекаут

Радіостанція "УВБ-76", яку ще називають радіостанцією "Судного дня", припинила роботу. Після атак дронів їй вимкнули світло.

БпЛА влучив у підстанцію, від якої залежала радіостанція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське медіа "Медуза".

Як ЗСУ вимкнули "Судний день"?

Легендарна радіостанція "Судного дня" (УВБ-76) припинила роботу. Дрон влучив у підстанцію, від якої живилась радіостанція.

Радіостанція "УВБ-76" відома тим, що транслює жужжання, тому у народі її також прозвали "жужжалка". Зрідка у її ефірі лунають незрозумілі повідомлення. За однією з версій нею користується Міноборони Росії, а знаходиться вона у Московській, Ленінградській або Псковській області. До кінця невідомо, для чого існує радіостанція.

Деякі конспірологи вважають, що за активністю "УВБ-76" можна прогнозувати насування ядерної війни.

