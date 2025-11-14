БпЛА влучив у підстанцію, від якої залежала радіостанція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське медіа "Медуза".
Дивіться також У Саратовській області палала нафтобаза та НПЗ після атаки безпілотників
Як ЗСУ вимкнули "Судний день"?
Легендарна радіостанція "Судного дня" (УВБ-76) припинила роботу. Дрон влучив у підстанцію, від якої живилась радіостанція.
Радіостанція "УВБ-76" відома тим, що транслює жужжання, тому у народі її також прозвали "жужжалка". Зрідка у її ефірі лунають незрозумілі повідомлення. За однією з версій нею користується Міноборони Росії, а знаходиться вона у Московській, Ленінградській або Псковській області. До кінця невідомо, для чого існує радіостанція.
Деякі конспірологи вважають, що за активністю "УВБ-76" можна прогнозувати насування ядерної війни.
Під масованою атакою у Росії був Краснодарський край
Краснодарський край Росії масовано атакували з повітря. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську.
Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали.
Велика пожежа виникла на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ.
Також, ймовірно, сталося влучання по позиціях комплексів С-300/400 на території військової частини 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознамєнного полка.