БпЛА попал в подстанцию, от которой зависела радиостанция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское медиа "Медуза".
Как ВСУ выключили "Судный день"?
Легендарная радиостанция "Судного дня" (УВБ-76) прекратила работу. Дрон попал в подстанцию, от которой питалась радиостанция.
Радиостанция "УВБ-76" известна тем, что транслирует жужжание, поэтому в народе ее также прозвали "жужжалка". Изредка в ее эфире звучат непонятные сообщения. По одной из версий ею пользуется Минобороны России, а находится она в Московской, Ленинградской или Псковской области. До конца неизвестно, для чего существует радиостанция.
Некоторые конспирологи считают, что по активности "УВБ-76" можно прогнозировать надвигающуюся ядерную войну.
Под массированной атакой в России был Краснодарский край
Краснодарский край России массированно атаковали с воздуха. В регионе раздавалась воздушная тревога, взрывы слышали в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске.
Аэропорт Краснодара и Геленджика временно закрывали.
Крупный пожар возник на нефтебазе в комплексе "Шесхарис" – крупном экспортном нефтяном терминале вблизи порта Новороссийск.
Также, вероятно, произошло попадание по позициям комплексов С-300/400 на территории воинской части 1537-го зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка.