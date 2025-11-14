БпЛА попал в подстанцию, от которой зависела радиостанция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское медиа "Медуза".

Как ВСУ выключили "Судный день"?

Легендарная радиостанция "Судного дня" (УВБ-76) прекратила работу. Дрон попал в подстанцию, от которой питалась радиостанция.

Радиостанция "УВБ-76" известна тем, что транслирует жужжание, поэтому в народе ее также прозвали "жужжалка". Изредка в ее эфире звучат непонятные сообщения. По одной из версий ею пользуется Минобороны России, а находится она в Московской, Ленинградской или Псковской области. До конца неизвестно, для чего существует радиостанция.

Некоторые конспирологи считают, что по активности "УВБ-76" можно прогнозировать надвигающуюся ядерную войну.

