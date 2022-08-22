Війська НАТО в Україну не ввійдуть, досить авіації, – Піонтковський про попередження щодо ЗАЕС

Велика Британія та США заявили, що серйозна аварія та витік радіації на Запорізькій АЕС може трактуватися країнами-членами НАТО як порушення 5-ої статті Альянсу про колективну безпеку.

У такому випадку росіянам доведеться мати справу безпосередньо з НАТО, однак їхні війська в Україну все ж не зайдуть. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він вважає, що у цьому не буде необхідності, адже дистанційної дії їхніх засобів, включно з авіацією буде достатньо, щоб спопелити російське угруповання на території України протягом кількох годин.

Ви ж бачите, як змінили ситуацію на фронті 16 HIMARS. А якщо буде залучена вся американська авіація, ракети...,

– зауважив публіцист.

Піонтковський додав, що путін усвідомлює таку загрозу і реагує на неї. Це показує те, наскільки змінилася риторика росії щодо Запорізької АЕС. "Він (путін – 24 канал) розуміє мову серйозних попереджень", – каже публіцист.

Час перестати боятися путіна

Піонтковський переконаний, що пора, коли усі боялися путіна, минула. Тепер боятися повинен сам російський диктатор.

Те, як Захід припинив слухати його погрози, помітно зокрема і в ядерній сфері. Останнім часом з москви лунають кардинально інші заяви. Вони говорять, що ядерна війна неможлива, адже у ній не буде переможців, а російська ядерна зброя існує лише для стримування можливої ядерної атаки.

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