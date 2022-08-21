Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він також зазначив, що найближчим часом не буде будь-яких провокацій, вибухів чи інших маніпуляцій довкола ЗАЕС.

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За словами експерта, для Туреччини, події на ЗАЕС несуть реальну загрозу, адже у будь-який момент може трапитись радіоактивне забруднення півночі Туреччини, мовиться про узбережжя Чорного моря.

Моделювання отруйної хмари, свідчить про те, що небезпека сягатиме й глибинних районів Туреччини,

– ділиться Солонтай.

"На мою думку, Ердоган був щирий у тій частині візиту, де обговорювали негативні сценарії на ЗАЕС. Тому, це вплине на поведінку кремля та його посіпак, бо путін розуміє, що одна справа – мати Ердогана, у військово-політичному плані союзником України", – зазначає політолог.

З іншого боку, за словами Солонтая, Туреччина тісно співпрацює із росією у економічному сегменті, а втрачати такі можливості для кремля надзвичайно критично.

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Нові загрози, пов'язані із Запорізькою АЕС

Провокації на Запорізькій АЕС є одним зі способів росіян тиснути на Україну та світ. 18 серпня на тлі візиту до України Генсека ООН Антоніу Гутерреша, окупанти заявили про нібито підготовку Україною провокацій на АЕС. Наступний день на станції оголосили вихідним, що знову викликало побоювання щодо того, що росіяни таки влаштують провокацію.

Однак увечері 19 серпня українській розвідці стало відомо про те, що росіяни оголосили черговий вихідний на ЗАЕС – 23 серпня. Таким чином окупанти продовжують створювати загрозу ядерної катастрофи й шантажувати світ.

У США та Великій Британії застерігають окупантів від катастрофи, адже її можна трактувати як порушення статті НАТО про колективну безпеку.