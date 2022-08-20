Це може бути пов'язане з тим, що путін дуже поважає президента Туреччини Ердогана, як і главу КНР Сі Цзіньпіня. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

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Натомість генсек ООН Гутерреш не користується авторитетом у кремлівського диктатора. Згадаймо, наскільки потужно росіяни обстріляли Київ під час його попереднього візиту до України.

Ердоган усвідомлює наслідки

Ердоган може повпливати саме на питання Запорізької АЕС, оскільки Туреччина розташована не так далеко від можливого епіцентру ураження, і ці радіоактивні частинки можуть бути віднесені на турецьку територію. Він зацікавлений у демілітаризованій зоні навколо АЕС,

– наголосив Ступак.

Звісно, Україні потрібна якомога більша територія демілітаризованої зони – 100 – 120 кілометрів. Натомість для росіян це взагалі невигідно, адже вони будуть змушені відтягнути свої війська, зробивши "черговий жест доброї волі".

"Це буде загорнуто в обкладинку "жест дружби та поваги між російським й турецьким народами", "поважаємо пана Ердогана", "йдемо назустріч". Таким чином можна розіграти", – сказав Ступак.

Ситуація на ЗАЕС: коротко

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