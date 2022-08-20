Это может быть связано с тем, что путин очень уважает президента Турции Эрдогана, как и главу КНР Си Цзиньпиня. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.
К слову В Британии и США заявили, что утечка радиации на ЗАЭС может быть нарушением 5 статьи НАТО
В то же время генсек ООН Гутерреш не пользуется авторитетом у кремлевского диктатора. Вспомним, насколько мощно россияне обстреляли Киев во время предыдущего визита в Украину.
Эрдоган осознает последствия
Эрдоган может повлиять именно на вопросы Запорожской АЭС, поскольку Турция находится не так далеко от возможного эпицентра поражения, и эти радиоактивные частицы могут быть отнесены на турецкую территорию. Он заинтересован в демилитаризованной зоне вокруг АЭС,
– подчеркнул Ступак.
Конечно, Украине нужна как можно большая территория демилитаризованной зоны – 100 – 120 км. Для русских это вообще невыгодно, ведь они будут вынуждены оттянуть свои войска, сделав "очередной жест доброй воли".
"Это будет завернуто в обложку "жест дружбы и уважения между русским и турецким народами", "уважаем господина Эрдогана", "идем навстречу". Таким образом, можно разыграть", – сказал Ступак.
Ситуация на ЗАЭС: коротко
- Захватчики постоянно обстреливают Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили, что россияне создали реальный риск ядерной катастрофы.
- В разведке отметили, что россияне заменяли энергоблоки Запорожской АЭС. Они также отвезли туда свою технику, оружие и взрывчатку. российские захватчики намекнули, что готовы взорвать ЗАЭС в случае попытки штурма украинских военных.
- Действия оккупантов на ЗАЭС свидетельствуют о том, что государство-агрессор занимается ядерным терроризмом. Сегодня "росатом" – крупнейшая российская корпорация, против которой нет западных санкций.
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать более 400 тысяч человек. Это жители Запорожской и Днепропетровской областей.
- 19 августа россияне готовятся устроить теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. По данным разведки, работники "росатого" покинули территорию ЗАЭС. Традиционно оккупанты хотят обвинить в преступлении ВСУ.
- Потенциальная авария на Запорожской АЭС угрожает не только Украине, но и соседним государствам. Так, в результате взрыва пострадает, в частности, российская территория – Курская область и Кубань будут непригодны к сельхозиспользованию в течение 300 лет.
- По словам Владимира Зеленского, оккупанты превратили Запорожскую АЭС в мишень. Он предостерег, что лето 2022 года может войти в историю как одно из самых трагических.
- Глава Турции Реджеп Эрдоган обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер заявил, что не хочет повторения Чернобыля.
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