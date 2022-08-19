Поэтому ужасно, что Запад еще не ввел санкции против компании, хотя президент Владимир Зеленский постоянно призывает это сделать. Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Запад должен ввести санкции против "Росатома"
По его словам, повод и причина санкций против "Росатома" были еще в Чернобыле, ведь тогда там находился и представитель компании.
Это крупнейшая государственная корпорация на сегодняшний день в россии против которой нет санкций,
– заметил Шейтельман.
"Росатом" управляет значительной долей ядерного топлива в мире. Специалисты корпорации строят и обеспечивают атомные станции в Евросоюзе, в частности Венгрии. Ввиду этого, бывший президент россии медведев даже угрожал взорвать АЭС в Европейском Союзе или что-то с ними сделать.
По мнению политтехнолога, необходимо ввести санкции против "Росатома", даже если есть риск дополнительного ядерного шантажа.
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Как можно это сделать
Введение санкций против "Росатома" – это сложное технологическое решение. Поскольку возникает вопрос, как обеспечить безопасность атомных станций, которые корпорация обеспечивает обогащенным ураном.
Это сложная инженерная задача, но мир не понял еще, что в любом случае ее придется решать,
– подчеркнул Шейтельман.
По его мнению, по результатам войны или даже раньше придется лишать россию права обогащать уран. "Мы мечтаем, чтобы у россии забрали ядерное оружие, но то, что теоретически возможно, но сложно – не позволить ей обогащать уран", – отметил политтехнолог.
Если такое решение будет принято международным сообществом, российский уран больше не будет вывозиться за пределы государства-агрессора.
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Какая ситуация на ЗАЭС: коротко
- В разведке сообщалось, что захватчики 19 августа могут устроить теракт на Запорожской АЭС. В этот день на станции будет только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт.
- оккупанты продолжают обстреливать ЗАЭС и в целом Энергодар. Один из последних обстрелов был 14 августа. Тогда были пострадавшие среди гражданских. В обстрелах станции оккупанты, конечно, обвинили Украину.
- Также в Москве угрожают остановить работу электростанции. Остановка Запорожской АЭС будет означать обесточивание Юга Украины. Заявление об остановке работы атомной станции было сделано в российском минобороны.