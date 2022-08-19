В южной части города 17 августа в 10:58 раздался взрыв. После этого оккупанты перекрыли южный выезд из Мелитополя. На блок-посте во время поворота на Новое кладбище транспорт военные пускали в объезд через Садовое.

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Как партизаны испортили планы захватчиков

В ночь с 17 на 18 августа примерно в 3:25 в центре города была слышна работа ПВО, а в южной части одиночный взрыв. Результатом работы партизанов стал подрыв электроопоры.

Таким образом, мелитопольские партизаны испортили планы оккупантов относительно быстрого переподключения ЗАЭС.

Напомним, что в россии угрожают остановить работу электростанции. Это будет означать обесточивание Юга Украины. Заявление об остановке работы АЭС после порции обвинений в "подготовке Украиной провокации" было сделано в российском минобороны.

К тому же, в сети показали кадры, как захватчики привезли свою технику на территорию станции. Они размещают ее в машинном зале Запорожской АЭС.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

российские убийцы контролируют территорию Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Они заминировали станцию и угрожают ее взорвать. Главное управление разведки при Министерстве обороны подтверждает, что оккупанты планируют теракт на ЗАЭС. Это может произойти 19 августа.

Российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский предположил, что действительно что-нибудь может случиться, однако не столь глобальное. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

Кстати, чтобы предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС, Украина требует, чтобы на атомную станцию попала миссия МАГАТЭ. Президент Владимир Зеленский заявил, что для этого нет никаких препятствий.

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