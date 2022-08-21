Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он также отметил, что в ближайшее время не будет каких-либо провокаций, взрывов или других манипуляций вокруг ЗАЭС.

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По словам эксперта, для Турции события на ЗАЭС несут реальную угрозу, ведь в любой момент может случиться радиоактивное загрязнение севера Турции, говорится о побережье Черного моря.

Моделирование ядовитого облака свидетельствует о том, что опасность достигнет и глубинных районов Турции,

– делится Солонтай.

"По моему мнению, Эрдоган был искренним в той части визита, где обсуждали негативные сценарии на ЗАЭС. Поэтому это повлияет на поведение кремля и его приспешников, потому что путин понимает, что одно дело – иметь Эрдогана в военно-политическом плане союзником Украины", – отмечает политолог.

С другой стороны, по словам Солонтая, Турция тесно сотрудничает с россией в экономическом сегменте, а упускать такие возможности для кремля чрезвычайно критично.

Подробнее о возможном подрыве ЗАЭС: смотрите видео

Новые угрозы, связанные с Запорожской АЭС

Провокации на Запорожской АЭС – один из способов россиян давить на Украину и мир. 18 августа, на фоне визита в Украину Генсека ООН Антониу Гутерриша, оккупанты заявили о якобы подготовке Украиной провокаций на АЭС. Следующий день на станции объявили выходным, что снова вызвало опасения относительно того, что россияне устроят провокацию.

Однако вечером 19 августа украинской разведке стало известно о том, что россияне объявили очередной выходной на ЗАЭС – 23 августа. Таким образом, оккупанты продолжают создавать угрозу ядерной катастрофы и шантажировать мир.

В США и Великобритании предостерегают оккупантов от катастрофы, ведь ее можно трактовать как нарушение статьи НАТО о коллективной безопасности.