Войска НАТО в Украину не войдут, достаточно авиации, – Пионтковский о предупреждении по ЗАЭС
Великобритания и США заявили, что серьезная авария и утечка радиации на Запорожской АЭС может рассматриваться странами-членами НАТО как нарушение 5-й статьи Альянса о коллективной безопасности.
В таком случае россиянам придется иметь дело напрямую с НАТО, однако их войска в Украину все же не зайдут. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он считает, что в этом не будет необходимости, ведь дистанционного действия их средств, включая авиацию, будет достаточно, чтобы испепелить российскую группировку на территории Украины в течение нескольких часов.
Вы видите, как изменили ситуацию на фронте 16 HIMARS. А если будет привлечена вся американская авиация, ракеты...,
– заметил публицист.
Пионтковский добавил, что путин осознают такую угрозу и реагируют на нее. Это показывает то, насколько изменилась риторика россии относительно Запорожской АЭС. "Он (путин – 24 канал) понимает язык серьезных предупреждений", – говорит публицист.
Пора перестать бояться путина
Пионтковский убежден, что время, когда все боялись путина, прошло. Теперь бояться должен сам российский диктатор.
То, как Запад перестал слушать его угрозы, заметно, в том числе и в ядерной сфере. В последнее время из москвы раздаются кардинально другие заявления. Они говорят, что ядерная война невозможна, ведь в ней не будет победителей, а российское ядерное оружие существует только для сдерживания возможной ядерной атаки.
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