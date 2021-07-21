На узбережжі в Уельсі знайшли сотні скелетів
Джерело:News network Archeology
У ході розкопок у Північній Ірландії на узбережжі у піщаних дюнах виявили скелети. Аналізи показали, що вони із Середньовіччя і досить добре збереглися.
Скелети виявили біля затоки Уайтсендс в області Пембрукшир. Залишки поховань добре збереглися, бо були глибоко заховані у пісок.
Раніше Турецькі археологи розкопали найдавніше поховання епохи неоліту в Західній Анатолії
Середньовічні поховання поблизу Уельсу
Розкопки тривали 6 тижнів протягом 2021 року. Дослідження на території каплиці Святого Патрика пішли за більш ранніми розкопками у 2014, 2015 і 2016 роках. За часів раннього Середньовіччя тут розташовувалося кладовище. Є сподівання, що останки можуть служити "унікальним знімком" того періоду. Учені відзначили, що всі скелети розташовуються головою на захід, а могили, відповідно до традицій ранніх християн, не містять будь-яких предметів.
Це дійсно важливо, тому що збереження кісток в тому вигляді, в якому вони перебували в піску, абсолютно неймовірно. Ми підняли понад 90 поховань за останні 3 тижні,
– розповіла археологиня Дженна Сміт сказала.
Археологи команди Dyfed сподіваються розкопати якомога більше поховань, поки прибережна ерозія їх не змиє. Останки з пляжу Уайтсендс зберігатимуть у Національному музеї Уельсу.
Раніше вони розкопали поховання поряд з пляжем після повідомлень від громадськості про те, що кістки стирчать з піщаних мілин. Радіовуглецеве датування показало, що кладовище використовувалося з VIII lо XI століття.
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