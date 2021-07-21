Скелети виявили біля затоки Уайтсендс в області Пембрукшир. Залишки поховань добре збереглися, бо були глибоко заховані у пісок.

Раніше Турецькі археологи розкопали найдавніше поховання епохи неоліту в Західній Анатолії

Середньовічні поховання поблизу Уельсу

Розкопки тривали 6 тижнів протягом 2021 року. Дослідження на території каплиці Святого Патрика пішли за більш ранніми розкопками у 2014, 2015 і 2016 роках. За часів раннього Середньовіччя тут розташовувалося кладовище. Є сподівання, що останки можуть служити "унікальним знімком" того періоду. Учені відзначили, що всі скелети розташовуються головою на захід, а могили, відповідно до традицій ранніх християн, не містять будь-яких предметів.

Це дійсно важливо, тому що збереження кісток в тому вигляді, в якому вони перебували в піску, абсолютно неймовірно. Ми підняли понад 90 поховань за останні 3 тижні,

– розповіла археологиня Дженна Сміт сказала.

Археологи команди Dyfed сподіваються розкопати якомога більше поховань, поки прибережна ерозія їх не змиє. Останки з пляжу Уайтсендс зберігатимуть у Національному музеї Уельсу.

Раніше вони розкопали поховання поряд з пляжем після повідомлень від громадськості про те, що кістки стирчать з піщаних мілин. Радіовуглецеве датування показало, що кладовище використовувалося з VIII lо XI століття.

Археологічні розкопки: останні новини