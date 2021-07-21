На побережье в Уэльсе нашли сотни скелетов

В ходе раскопок в Северной Ирландии на побережье в песчаных дюнах обнаружили скелеты. Анализы показали, что они с Средневековья и достаточно хорошо сохранились.

Скелеты обнаружили у залива Уайтсендс в области Пембрукшир. Остатки захоронений хорошо сохранились, потому что были глубоко спрятаны в песок.

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Средневековые захоронения вблизи Уэльса

Раскопки продолжались 6 недель в течение 2021 года. Исследования на территории часовни Святого Патрика пошли по более ранним раскопками в 2014, 2015 и 2016 годах. Во времена раннего Средневековья здесь располагалось кладбище. Есть надежда, что останки могут служить "уникальным снимком" того периода. Ученые отметили, что все скелеты располагаются головой на запад, а могилы, согласно традициям ранних христиан, не содержат каких-либо предметов.

Это действительно важно, потому что сохранение костей в том виде, в котором они находились в песке, совершенно невероятно. Мы подняли более 90 захоронений за последние 3 недели,

– рассказала археолог Дженна Смит.

Археологи команды Dyfed надеются раскопать как можно больше захоронений, пока прибрежная эрозия их не смоет. Останки с пляжа Уайтсендс будут хранить в Национальном музее Уэльса.

Ранее они раскопали захоронения рядом с пляжем после сообщений от общественности о том, что кости торчат из песчаных отмелей. Радиоуглеродное датирование показало, что кладбище использовалось с VIII до XI века.

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