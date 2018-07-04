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У передмісті Чернігова у ДТП загинули троє людей: моторошні фото

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В передмісті Чернігова у ДТП загинули троє людей
В передмісті Чернігова у ДТП загинули троє людей / Фото прес-служби поліції

В передмісті Чернігова сталася смертельна ДТП, де в результаті лобового зіткнення "Газелі" та "Джилі" загинув водій та дві пасажирки легковика.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. 

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О 6:41 до поліції зателефонував водій і повідомив про жахливе ДТП біля автомобільного мосту через Десну у передмісті Чернігова. Правоохоронці встановили, що легковик "Джилі", рухаючись по Київському шосе в напрямку с. Количівка, за автомобільним мостом (район Старого вокзалу) здійснив лобове зіткнення з автомобілем "Газель", який рухався в бік Чернігова,
– розповідають деталі в поліції.

Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля "Джилі" загинули на місці. Каретою екстреної медичної допомоги до лікарні доставлена ще одна пасажир автомобіля "Джилі". Наразі поліція встановлює дані померлих та потерпілих.


Фото з місця смертельної аварії 


Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля "Джилі" загинули на місці​

Фото з місця аварії 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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