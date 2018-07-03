В окупованому Криму сталася масова смертельна ДТП за участю підлітків: фото

В окупованому Росією Криму на трасі Сімферополь – Миколаївка зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль ВАЗ-21099, у результаті чого загинули три людини і ще чотири постраждали.

Про це повідомили в так званому управління МНС Криму.

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Смертельна аварія сталася сьогодні, 3 липня, о 1:20 ночі в районі села Кольчугіно.

За попередньою інформацією, винуватцем ДТП став водій автомобіля КамАЗа, який виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з легковиком.

У результаті аварії водій і два пасажири ВАЗ загинули на місці. Ще четверо пасажирів цього ж автомобіля, серед яких були підлітки 16-17 років, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх неповнолітніх госпіталізували.



Смертельна ДТП за участю підлітків в окупованому Криму