В оккупированном Крыму произошло массовое смертельное ДТП с участием подростков: фото

В оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь – Николаевка столкнулись грузовик и легковой автомобиль ВАЗ-21099, в результате чего погибли три человека и еще четыре пострадали.

Об этом сообщили в так называемом управлении МЧС Крыма.

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Смертельная авария произошла сегодня, 3 июля, в 1:20 ночи в районе села Кольчугино.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля КамАЗа, который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковушкой.

В результате аварии водитель и два пассажира ВАЗ погибли на месте. Еще четверо пассажиров этого же автомобиля, среди которых были подростки 16-17 лет, получили травмы различной степени тяжести. Всех несовершеннолетних госпитализировали.



Смертельное ДТП с участием подростков в оккупированном Крыму