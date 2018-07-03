На Рівненщині у ДТП загинув колишній український чиновник: фото з місця аварії

У Рівненській області на трасі Київ – Чоп позашляховик Mercedes врізався у пасажирський автобус, який напередодні злетів у кювет. Унаслідок ДТП загинув екс-чиновник Держгеонадр Сергій Радованов.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

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Зазначається, що аварія сталася близько 14 години сьогодні, 2 липня, у Дубенському районі.

30-річна киянка, керуючи автомобілем Mercedes ML, рухаючись зі сторони Львова у напрямку Рівного, поблизу села Птича не врахувала дорожньої обстановки, не вибрала безпечної швидкості руху та злетіла в кювет. Там позашляховик зіткнувся із автобусом Mercedes 404, який з’їхав туди учора, 1 липня,

– йдеться у повідомленні.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримала водійка авто та пасажир, 46-річний житель столиці. Постраждалих госпіталізували. Медики діагностували у жінки пневмоторакс, травму грудної клітки та садна, у чоловіка – травму плеча, ключиці, грудної клітки, рвані рани вуха та голови.

"Лікарям життя чоловіка врятувати не вдалося, від отриманих травм він помер", – додали у поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Водночас, як підтвердили УНІАН правоохоронці, загиблим є колишній заступник голови Державної служби геології та надр України Сергій Радованов.



У Рівненській області в ДТП загинув екс-чиновник Сергій Радованов