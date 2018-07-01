На Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП за участі кримінального авторитета

Позашляховик BMW Х5 зіткнувся із легковою автівкою Daewoo Lanos, за кермом якої був місцевий житель. Інцидент трапився поблизу Коломиї.

Про це повідомило видання "Місто".

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У смертельній аварії, яка трапилася в селищі Отинія у суботу 30 червня, підозрюється місцевий кримінальний авторитет Віктор Корягін. Він втік з місця скоєння ДТП.

За словами свідків BMW X5 рухався на великій швидкості в сторону Івано-Франківська. Здійснивши випередження декількох автівок BMW зіштовхнулося з автомобілем Daewoo Lanos, який рухався в протилежному напрямку і намагався повернути ліворуч. Водій Lanos помер на місті, пасажирів доправлено до обласної лікарні міста Івано-Франківськ",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що салон BMW Х5 покинуло 4 особи разом з водієм. Згодом одного з пасажирів затримали, іншим вдалося втекти. Наразі на місці події проводяться слідчі дії, встановлюється місце перебування ще двох осіб та водія.

Джерела регіонального видання "Місто" повідомили, що перед ДТП на лінію 102 надійшло орієнтування. Йшлося про те, що водій BMW неадекватно поводив себе на дорозі, підрізав автівку водій якої намагався зробити зауваження та у відповідь отримав погрози з використанням предмета схожого на пістолет. Чоловік заявив у поліцію.

Зазначається, що водій BMW заїхав на заправну станцію. На місце прибула поліції проте BMW там вже не було. Завдяки відеоматеріалу отриманому з камер спостереження поліція ідентифікувала водія BMW, як місцевого кримінального авторитета відомого як "валентинівський стрілець".

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Віктор Корягін був раніше судимий за вчинення злочинів. У 2013 році він в нічному клубі вистрелив у голову 18 річній дівчині, після чого біля двох місяців переховувався від правоохоронців та був заарештований у Львові. З кінця 2013 до 2016 року сидів у в'язниці і вийшов на сім років раніше через пом'якшуючі обставини.

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