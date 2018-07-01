У Німеччині автобус зі школярами в'їхав у карету швидкої: багато постраждалих

У автокатастрофі на півночі Німеччини постраждали десятки людей. Переважно це – діти та молодь.

Про це інформує Dpa.international.

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Зазначається, що автобус і швидка допомога зіткнулися ввечері 30 червня на півночі Німеччини неподалік від міста Любека. За інформацією ЗМІ, автобус віз 42 дітей та 5 супроводжуючих у табір відпочинку. Усім неповнолітнім – від 10 до 15 років.

У більшості постраждалих – несерйозні травми, які не несуть загрозу їхньому життю, проте двох осіб у критичному стані з місця інциденту забрали гвинтокрили рятувальників. Загалом ушкодження отримала 21 особа.

За попередньою інформацією, водій автобуса, який перевозив дітей, виїхав на зустрічну смугу, щоб уникнути зіткнення із автомобілем, проте врізався у швидку.