У Гімалаях автобус із людьми впав з 213-метрової висоти: 42 загиблих

1 липня на півночі Індії у гірській місцевості автобус із 45 пасажирами зірвався в ущелину з 213-метрової висоти. Внаслідок автопригоди загинули 42 людини, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це пише Sky News.

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У поліції повідомляють, що рятувальна операція продовжується. Із ущелини намагаються витягнути всіх жертв. Відомо також, що троє осіб отримали травми після аварії в гімалайському штаті Уттаракханд.

У результаті аварії загинули 42 людини. Щонайменше троє інших – постраждали. Рятувальні роботи все ще тривають,

– зазначив Дейпеш Чандра Кала, начальник з управління надзвичайними ситуаціями в регіоні.



В автобуса, який упав із 213-метрової висоти у Гімалаях, від удару знесло дах

Зазначається, що автобус із 45 пасажирами в салоні зірвався із висоти у 213 метрів.