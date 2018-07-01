В Гималаях автобус с людьми упал с 213-метровой высоты: 42 погибших

1 июля на севере Индии в горной местности автобус с 45 пассажирами сорвался в ущелье с 213-метровой высоты. Вследствие ДТП погибли 42 человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Об этом пишет Sky News.

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В полиции сообщают, что спасательная операция продолжается. Из ущелья пытаются вытащить всех жертв. Известно также, что три человека получили травмы после аварии в гималайском штате Уттаракханд.

В результате аварии погибли 42 человека. По меньшей мере трое других – пострадали. Спасательные работы все еще продолжаются,

– отметил Дейпеш Чандра Кала, начальник по управлению чрезвычайными ситуациями в регионе.

У автобуса, который упал с 213-метровой высоты в Гималаях, от удара снесло крышу

Отмечается, что автобус с 45 пассажирами в салоне сорвался с высоты в 213 метров.