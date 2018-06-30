В Китае автобус столкнулся с грузовиком: много погибших

В центре Китая пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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"По меньшей мере 18 человек погибли и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в центре Китая", – пишет издание со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло 29 июня в провинции Хунань, автобус выехал на встречную полосу. На месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.

Позже стало известно, что число погибших возросло до 18.