У Китаї автобус зіштовхнувся з вантажівкою: багато загиблих
У центрі Китаю пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 18 людей.
Про це повідомляє South China Morning Post.
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"Щонайменше 18 людей загинули і ще 14 отримали поранення внаслідок лобового зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки в центрі Китаю", – пише видання з посиланням на місцеву поліцію.
ДТП сталася 29 червня у провінції Хунань, автобус виїхав на зустрічну смугу. На місці події загинули 9 пасажирів автобуса та один пасажир вантажівки.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 18.
Джерело: 24 Канал
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