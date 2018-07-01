В Германии автобус со школьниками въехал в карету скорой: много пострадавших

В автокатастрофе на севере Германии пострадали десятки людей. Преимущественно это дети и молодежь.

Об этом информирует Dpa.international.

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Отмечается, что автобус и скорая помощь столкнулись вечером 30 июня, на севере Германии недалеко от города Любека. По информации СМИ, автобус вез 42 детей и 5 сопровождающих в лагерь отдыха. Всем несовершеннолетним – от 10 до 15 лет.

У большинства пострадавших – несерьезные травмы, которые не несут угрозу их жизни, однако двух человек в критическом состоянии с места инцидента забрали вертолеты спасателей. В целом повреждения получили 21 человек.

По предварительной информации, водитель автобуса, который перевозил детей, выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилем, однако врезался в скорую.