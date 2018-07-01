На Рівненщині нетверезий водій збив на пішохідному переході дитину

Ввечері 30 червня у Сарнах, що на Рівненщині водій напідпитку збив на регульованому пішохідному переході 11-річну дівчинку.

Про це інформують у прес-службі Нацполіції Рівненщини.

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Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля "BMW", 31-річний місцевий житель на великій швидкості здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. У ході спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки сп’яніння, перевірка виявила 0,57 проміле,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу дівчинку доставили у реанімацію із тяжкими переломами тім’яневої кістки і ноги, політравмою та численними саднами тіла. За словами медиків, дівчинка прийшла до свідомості, однак її стан оцінюють як важкий.

Водія іномарки затримали, наразі вирішують питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину. Інкримінована йому санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.