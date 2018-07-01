На Ровенщине нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе ребенка

Вечером 30 июня, в Сарнах, что на Ровенщине, водитель в нетрезвом состоянии сбил на регулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку.

Об этом информируют в пресс-службе Нацполиции Ровенщины.

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Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "BMW", 31-летний местный житель на большой скорости совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В ходе общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки опьянения, проверка выявила 0,57 промилле,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую девочку доставили в реанимацию с тяжелыми переломами теменной кости и ноги, политравмой и множественными ссадинами тела. По словам медиков, девочка пришла в сознание, однако ее состояние оценивают как тяжелое.

Водителя иномарки задержали, сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления. Инкриминируемая ему санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.