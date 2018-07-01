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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Ивано-Франковщине произошло смертельное ДТП при участии криминального авторитета

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Внедорожник BMW Х5 столкнулся с легковой машиной Daewoo Lanos, за рулем которой был местный житель. Инцидент случился близ Коломыи.

Об этом сообщило издание "Мисто".

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В смертельной аварии, которая случилась в поселке Отиния в субботу 30 июня, подозревается местный криминальный авторитет Виктор Корягин. Он скрылся с места совершения ДТП.

По словам свидетелей, BMW X5 двигался на большой скорости в сторону Ивано-Франковска. Совершив опережение нескольких автомобилей BMW столкнулось с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в противоположном направлении и пытался повернуть налево. Водитель Lanos скончался на месте, пассажиры доставлены в областную больницу города Ивано-Франковск",
– говорится в сообщении.

Отмечается, что салон BMW Х5 покинуло 4 человека вместе с водителем. Впоследствии одного из пассажиров задержали, остальным удалось сбежать. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, устанавливается место нахождения еще двух человек и водителя.

Источники регионального издания "Город" сообщили, что перед ДТП на линию 102 поступило ориентирование. Речь шла о том, что водитель BMW неадекватно вел себя на дороге, подрезал машину водитель которой пытался сделать замечание и в ответ получил угрозы с использованием предмета похожего на пистолет. Мужчина заявил в полицию.

Отмечается, что водитель BMW заехал на заправочную станцию. На место прибыла полиции однако BMW там уже не было. Благодаря видеоматериалу полученного с камер наблюдения полиция идентифицировала водителя BMW, как местного криминального авторитета известного как "валентиновский стрелок".

Виктор Корягин был ранее судим за совершение преступлений. В 2013 году он в ночном клубе выстрелил в голову 18 летней девушке, после чего около двух месяцев скрывался от правоохранителей. и был арестован во Львове. С конца 2013 до 2016 года сидел в тюрьме и вышел на семь лет раньше из-за смягчающих обстоятельств.

Смотрите видео: ДТП на Фвано-Франковщине

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Фотоновости Криминальные новости Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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