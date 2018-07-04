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В пригороде Чернигова в ДТП погибли трое людей: жуткие фото

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В пригороде Чернигова в ДТП погибли трое людей
В пригороде Чернигова в ДТП погибли трое людей / Фото пресс-службы полиции

В пригороде Чернигова произошло смертельное ДТП, где в результате лобового столкновения "Газели" и "Джили" погиб водитель и две пассажирки легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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В 6:41 в полицию позвонил водитель и сообщил об ужасном ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. Правоохранители установили, что легковушка "Джили", двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Количевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершила лобовое столкновение с автомобилем "Газель", который двигался в сторону Чернигова,
– рассказывают детали в полиции.

В результате дтп водитель и две пассажирки автомобиля "Джили" погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлен еще один пассажир автомобиля "Джили". Сейчас полиция устанавливает данные умерших и пострадавших.

Фото с места смертельной аварии
В результате дтп водитель и две пассажирки автомобиля "Джили" погибли на месте
Фото с места аварии

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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