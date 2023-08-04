Погрози вбік НАТО свідчать лише про одне: чого намагається досягти Путін на кордоні з Польщею

Попри невпевнену реакцію Польщі на провокації на її кордоні, Росія не має на меті розпочати повноцінний військовий конфлікт. Вагнерівці у Білорусі – це лише інструмент для провокацій та шантажу.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. Він вважає, що спроби Путіна вдатися до провокацій на кордоні Білорусі свідчать про його слабкість.

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Путін хоче мирних переговорів

Україні може бути вигідним протистояння на кордоні Білорусі та Польщі, адже воно вкотре засвідчує агресивні наміри Кремля відносно європейських країн. Водночас початок повномасштабних бойових дій поблизу кордонів є малоймовірним.

"Погрози Росії в бік НАТО свідчать лише про одне: Путін хоче переговорів. Старий дідусь хоче чимшвидше переобратися, але не може це зробити під час повномасштабної війни з Україною", – переконаний Давидюк.

Тому зараз Путін намагатиметься вийти на більш-менш прийнятні для себе умови миру. Погрозами він прагне підняти ставки, щоб отримати більш вигідну пропозицію.

Путіну потрібна ця бравада для того, щоб компенсувати свої невдачі в Україні. Навіть якщо напруга на кордоні може вийти з-під контролю.

Микола Давидюк про задум Росії в провокаціях на кордоні з Польщею: дивіться відео

Як НАТО реагує на провокації Росії