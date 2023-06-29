Боятися варто Путіну: з Білорусі шлях на Москву для "Вагнера" навіть простіший

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росії та Білорусі надіслали чітке повідомлення. Мовиться про те, що Північноатлантичний Альянс існує, аби захистити кожну свою територію та кожного союзника. Та рішення про те, щоби передислокувати вагнерівців у Білорусь після "заколоту" Пригожина, вже ухвалено. Найімовірніше, зупинити це не вдасться.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що передислокація ПВК "Вагнера" – це загроза Польщі та країнам Балтії.

До теми Літаки Пригожина в Білорусі, Путін хоче ліквідувати його активи: усе, що відомо про заколот

"Я розумію, що це неприємне сусідство з диктатором Лукашенко стає вдвічі неприємнішим, коли там по сусідству такі "людоїди" як Пригожин та його бандити", – сказав Яковенко.

Утім, на його думку, ця передислокація найманців не має безпосередньої загрози для країн Балтії, Польщі та інших країн ЄС.

До того ж невідомо, чи буде командувати найманцями їх засновник Дмітрій Уткін, адже немає інформації де він перебуває. Утім, конкретно у нього та інших вагнерівців є дуже "непоганий досвід" взаємодії з країнами НАТО в Сирії.

Коли при першому ж боєзіткненні вся ця ПВК "Вагнера" розлетілася як ворони. Вони були знищені миттєво американцями, щойно намагалися чинити опір. Так що, досвід у них є. І на країни НАТО вони не нападуть,

– переконаний російський опозиційний журналіст.

Чому Путіну треба боятися вагнерівців в Білорусі: дивіться відео

Путіну треба боятися

Та через передислокацію ПВК "Вагнера", найімовірніше, треба боятися Владіміру Путіну, а не Україні чи Заходу. Адже табори, в яких начебто збираються розміщувати найманців, будують в Могильовській області. І це ближче до Росії.

"Цей невдалий "похід" Пригожина на Москву був пов'язаний з тим, що його траєкторія вкрай невдала. Там природна перепона – Ока (річка – 24 Канал) заважала дійти до Москви", – вважає Ігор Яковенко.

Натомість шлях із Білорусі буде більш вільний та простіший. Тому, теоретично, вагнерівці, які будуть в Білорусі, можуть загрожувати саме російському диктатору.

Найімовірніше, задуматися та боятися треба Путіну,

– припустив російський опозиційний журналіст.

Однак є багато неточностей та невідомого, тож казати щось впевнено досить складно. Наприклад, досі незрозуміло, хто буде фінансувати неймовірно дорогу "іграшку" як ПВК "Вагнера". Адже раніше бункерний дід визнав, що з бюджету Кремля на фінансування вагнерівців за рік Росія витратила 86,3 мільярда рублів.

До того ж, за словами Яковенка, глава ПВК Пригожин отримав 80 мільярдів рублів. Також було витрачено 110 мільярдів на "відшкодування збитків".

"Це – шалені цифри. Понад четверть трильйона було витрачено на Пригожина. Лукашенко таких коштів точно не має. Тому незрозуміло, хто буде фінансувати продовження "банкету пригожинського", – заявив російський опозиційний журналіст.

На його думку, принаймні, малоймовірно уявити сценарій, що ПВК "Вагнера" буде використана проти ЄС та країн НАТО.

Недозаколот Пригожина: головне