ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми розкрадання коштів Держспецзв'язку

Кількох осіб підозрюють у незаконному заволодінні коштами Держспецзв'язку під час закупівлі програмного забезпечення. Мовиться про 62 мільйонів гривень.

У середу, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Він матиме можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

До теми Звільнення керівників Держспецзв'язку: вони заволоділи понад 62 мільйонами гривень із бюджету

Як проходив суд

Як пише Центр протидії корупції, організатором схеми може бути Роман Коваль. Йому 22 листопада обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Ковалю також заборонили спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками й виїжджати за межі Києва та села Вишеньки. А ще він має здати закордонний паспорт.

Що цьому передувало

За два дні до цього, 20 листопада, уряд ухвалив рішення щодо звільнення Юрія Щиголя. Також свою посаду втратив вже колишній заступник керівника Держспецзв'язку Віктор Жора.

В той же день НАБУ та САП повідомили їм обом про підозри. Щиголя та його заступника Жору підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйони гривень та використанні задля цього свого службового становища.

Що відомо про цю справу

По цій справі наразі є 6 підозрюваних. За версією слідства, у період з 2020 по 2022 роки власник групи компаній (попередньо – це Коваль) вступив у змову з керівництвом Держспецзв’язку. Разом вони створили схему, щоб заволодіти бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Підозрювані залучили 2 підконтрольні компанії та засекретили закупівлю. Це дозволило уникнути відкритих торгів та забезпечити перемогу цих двох фірм. Після цього підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало з ними договори щодо постачання відповідного програмного забезпечення (яке вони придбали в іноземного виробника) та послуг й перерахувало у 2021 – 2022 роках понад 285 мільйонів гривень.

Однак реальна вартість ПЗ становила 223 мільйони гривень. Таким чином, залишилася різниця у 62 мільйони гривень, якою і заволоділи учасники схеми. У НАБУ кажуть, що підозрювані вивели ці кошти на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати гроші та розподілити їх між собою.