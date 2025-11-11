Пішла уві сні: донька найстаршої мами України Анна розповіла, як дізналася про її смерть

Дочка найстарішої породіллі України Валентини Підвербної хоча й мала проблеми з матрір'ю та виховується в іншій родині, однак останнім часом їхні стосунки ставали кращими. Анну-Марію засмутила смерть мами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар дівчинки для "Газета Весть".

Як Анна-Марія Підвербна отримала звістку про смерть мами?

Валентина Підвербна померла у віці 80 років. Жінка відома тим, що в 65 наважилася стати матір'ю та народила дитину, зачату шляхом штучного запліднення. Дівчинка народилася здоровою, однак з дитинства страждала від дій матері. Відомо, що жінка била доньку, жебракувала з нею. У дитини фактично не було одягу на холодну погоду й нормальних умов життя.

Коли Анна-Марія підросла, вона розповіла про своє життя в соціальних мережах. Тоді дівчинка говорила, що не може жити з мамою. Через тривалий час вона все ж потрапила до нової родини – через суд її опікункою визнали Олену Ятченко, яка знала про те, що відбувалося з нею.

Анна-Марія почувається краще, вона вчиться, має друзів та розвивається як музикант. Вона часто навідувалася до матері й вже добре з нею спілкувалася. Однак під час одного з візитів донька не змогла потрапити у квартиру матері. Валентина Підвербна кілька днів не виходила на зв'язок й не відчинила двері доньці. Тоді стало відомо – жінка нещодавно померла уві сні.

У неділю, 9 листопада, Анна прийшла відвідати маму. Перед цим дівчинка з опікункою телефонували до Валентини, однак коли вона не відповіла, то вони думали, що її стільниковий телефон зламався. Прийшовши додому, двері були зачинені. Через те, що жінка довго не відповідала, гості викликали ДСНС, щоб вони допомогли їм потрапити до квартири.

Нам її сусіди відкрили двері і теж сказали, що два дні вже з нею немає зв'язку, ніхто її не бачив. Ми викликали поліцію, вони викликали ДСНС і розбили вікно… І так я дізналася (про смерть мами – 24 Канал),

– поділилася Анна-Марія Підвербна.

Що відомо про останні місяці життя Валентини Підвербної?