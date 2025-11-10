Жінці було 80 років, її поховали на кладовищі Яцево. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також У 80 років померла Валентина Підвербна – найстаріша мати України, у якої відібрали доньку

Що відомо про смерть Валентини Підвербної?

Сусіди декілька днів не чули Підвербної. У неділю, 9 листопада, донька померлої Анна разом з опікункою Оленою Ятченко приїхали відвідати її, але жінка не відкривала.

"І ось ми приїжджаємо, дзвонимо в домофон, вона не відповідає. Ми ще раз дзвонимо, ще раз. Тоді сусідам подзвонили, сусіди відчинили. І сусідка, у якої поруч квартира, каже: "Я два дні не чую, як вона йде". Вона кожен день шкрябала ногами, повільно йшла так. І чутно було, що вона виходить, або вона приходить. Два дні, каже, взагалі нічого не чути", – розповіла Олена Ятченко.

Після цього на місце викликали поліцію та рятувальників. Останні дісталися квартири через балкон і побачили Валентину Підвербну мертвою.

Вона лягла спати, заснула, і так вона вже уві сні... Оскільки вона лежала на диванчику, вкрита – усе, як вона спала. Вона на своєму ліжку заснула і не прокинулася,

– додала опікунка Анни.

Валентину Підвербну поховали: дивіться відео

Вона розповіла, що Валентина ніколи не скаржилася на здоров'я і завжди вважала себе молодою. А останнім часом взялася за ремонт у квартирі.

Вона планувала після повноліття Анни жити разом.

"У неї плани на життя були, вона життєлюбна була така", – додала Ятченко.

14-річна Анна каже, що досі не вірить у смерть матері.

Я вдячна мамі за життя. І вона виконала головну мрію свого життя. Вона виконала майже неможливу мрію. Я запам'ятала найкращі моменти, які були. Для мене вона залишиться дуже люблячою мамою, назавжди, яка хотіла лише добра для мене. Зараз у мене померла найрідніша людина, яка могла бути. Я не знаю, яким моє життя буде далі,

– сказала дівчина.

Анна Підвербна про смерть матері: дивіться відео

Волонтерка Оксана Тунік-Фриз, яка допомагає родині, як розповіла, що Анна завжди переживала за матір. Втім, останнім часом спілкування між ними стало особливо важким.

"Вона (Валентина – 24 Канал) в достатньо нормальній формі на свій вік була, якби фізично. Хоча, безумовно, відчутно було, що їй було важко вже ходити, що вона була не така жвава, як раніше. Що стосується її спілкування з донькою, в останні місяці воно було надзвичайно важким. Це не були розмови мами та доньки. Це були розмови хворої людини з дитиною", – стверджує волонтерка.

Що відомо про Анну Підвербну?