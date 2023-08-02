У Вашингтоні поліції повідомили про стрілянину: Сенат США евакуювали з місця подій

Поліція Капітолія США 2 серпня тримала повідомлення про "активну стрілянину" у Вашингтоні. Через це правоохоронці змушені були евакуювати людей з Сенату Сполучених Штатів.

Варто зазначити, що у тому ж районі наступного дня має постати перед судом експрезидент країни Дональд Трамп. У поліції попросили людей триматися подалі від місця подій.

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У Вашингтоні поліції повідомили про "стрілянину"

Капітолійська поліція США спочатку оголосила, що реакція правоохоронців на цю подію була викликана "дзвінком у службу 911" щодо "можливого активного стрільця" поблизу будівлі Сенату.

Наші офіцери обшукують офісні будівлі Сенату та навколо них у відповідь на тривожний дзвінок 911. Будь ласка, тримайтеся подалі від цього району, оскільки ми все ще проводимо розслідування. Ми продовжуватимемо спілкуватися з громадськістю,

– сказали у поліції.

Поліцейські також закликали людей, що перебували в будівлі Сенату, сховатися на місці. Водночас вони зазначили, що не мають підтверджених повідомлень про постріли.

Тоді ж поліція почала обшук офісних будівель Сенату поблизу США. Всередині офісної будівлі Сенату поліцейські евакуйовували працівників. Зовні люди спостерігали, як десятки поліцейських машин оточили територію.

У Вашингтоні через повідомлення про "стрілянину" евакуювали Сенат / Фото AP

Співробітники та журналісти, які працювали в будівлі, отримали електронний лист із вказівкою сховатися в зачиненій кімнаті, зберігати тишу та вимкнути всю електроніку. Поліція також заблокувала доступ до підземних тунелів, які ведуть до офісних будівель Сенату від головної будівлі Капітолію.

Зрештою департамент столичної поліції Вашингтона, округ Колумбія, зараз повідомив журналістам, що повідомлення про стрілянину "здається поганим сигналом".

Згодом Прессекретар департаменту Г'ю Кер'ю сказав, що "здається, це невдалий виклик". За його словами, постраждалих і стрілка – не було виявлено.

Як реагували місцеві на події у Вашингтоні

У соцмережі Х, відомій раніше як твітер, місцевий житель Корі Уолтерс сказав, що це було «страшно», коли він побачив серйозну реакцію поліції.

Понад 50 поліцейських машин, а також багато офіцерів зі зброєю. Тримайтеся подалі від цього району. Я тримаюся подалі. Периметр збільшується, оскільки прибуває більше поліції,

– сказав він.

Він також додав, що це звучало як серйозна активна загроза насильства, він також нібито відчув запах і щось побачив. Але він не може підтвердити, чи це був сльозогінний газ, чи щось інше.

Також політичний репортер Браян Мецгер опублікував у соцмережі Х відео з місця події, на якому видно, як людей виводять з офісної будівлі Сенату.

Людей виводять із Сенату США через повідомлення про "стрілянину" / Відео @metzgov

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