Вже отримував таку пропозицію, – нардеп Костенко про можливе призначення Малюка головою СЗР

Ексголову СБУ, генерала Василя Малюка, найближчим часом можуть призначити на посаду голови Служби зовнішньої розвідки, хоча раніше він категорично відмовлявся від цієї пропозиції. Президент здійснює кадрові призначення у силових структурах для формування єдиної команди під своїм безпосереднім керівництвом.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко пояснив 24 Каналу, що розвідувальні органи мають очолювати професійні розвідники з досвідом роботи в системі.

Що відомо про потенційне призначення?

"Наразі у Службі зовнішньої розвідки працює досвідчена команда професіоналів, які всю кар'єру будували в системі. Я не кажу, що у разі призначення Василя Васильовича керівником розвідки він буде поганим очільником. Проте я за те, щоб розвідувальні органи очолювали саме розвідники – це серйозний напрямок, де не може бути політичних призначень", – зазначив Костенко.

Контррозвідка та розвідка – це різні напрямки роботи з різною специфікою. Малюк довів свій професіоналізм у СБУ, але робота Служби зовнішньої розвідки вимагає інших компетенцій.

Костенко не виключає призначення Малюка, враховуючи швидкі кадрові зміни, але вважає кращим варіантом чинного першого заступника Служби зовнішньої розвідки, який має практичний досвід роботи безпосередньо в системі. Малюк залишається ефективним у СБУ, працюючи над запланованими операціями.

Всі спецслужби – від Служби зовнішньої розвідки до СБУ – безпосередньо підпорядковуються президенту, який формує єдину вертикаль управління силовими структурами.

Президент добирає кадри із силових структур і розставляє їх для реалізації єдиного стратегічного задуму. Розвідка повністю перебуває у його підпорядкуванні – він за неї відповідає, координує її роботу та отримує безпосередні доповіді,

– пояснив Костенко.

Що ще відомо про зміни в українському уряді?