"Вбили пострілом у голову зі зв'язаними руками": на Київщині знайшли ще одне масове поховання

Правоохоронці знайшли нову братську могилу на Київщині. Вона розташована на позиціях, де перебували росіяни: окупанти цинічно закатували мирних людей.

Про це повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний на брифінгу. За його словами, братську могилу побачили прямо на позиціях, де були російські окупанти.

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Людей жахливо вбивали

Скільки загалом людей знайшли у братній могилі – наразі невідомо. На тілах є ознаки катування – зв’язані руки й ноги. Окупанти їх цинічно вбили.

Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування – зв’язані руки, ноги, прострілені ноги. Вбили їх пострілом у голову, – зазначив Максим Очеретяний.

Він додав, що правоохоронці вже знайшли аж 8 масових поховань на території Київщини. Там були тіла 148 людей. Найбільше таких могил виявили у Бучанському районі.

Також наразі вдалося встановити 1202 громадян України, яких вбили російські окупанти. Над ідентифікацією ще близько 280 людей досі ретельно працюють.

"Звірства окупантів вражають. Наразі знайшла 8 масових поховань на території області. В них були тіла близько 148 людей. Найбільше братських могил у Бучанському районі. Судмедексперти працюють над тим, щоб встановити обставини загибелі", – додав Очеретяний.

Поліція продовжує досліджувати території, де побували російські окупанти. Вже згодом тіла людей будуть ексгумувати. Загалом правоохоронці відкрили вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, які вчинили загарбники.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що їм вдалося встановити першого підозрюваного у звірствах, які російські військові вчинили в Бучі. Це – командир одного з підрозділів Росгвардії Сергій Колоцей. Йому вже повідомили про підозру. Прокурори вияснили, що він вбив 4 мирних українців, у яких взагалі не було зброї.

У трьох його жертв були вогнепальні поранення голови. У четвертої людини – рани внутрішніх органів та хребта. Також відомо, що 29 березня Колоцей катував мирного мешканця Київщини: він хотів, щоб той зізнався у підривній діяльності.

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