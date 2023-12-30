18 ударів ножем і тіло лежало на узбіччі: під Москвою знайшли мертвим батька речника Кирила

У місті Видне Московської області ввечері 29 грудня виявили тіло 90-річного чоловіка. За даними пропагандистів, це батько журналіста та речника патріарха Кирила – Володимира Легойди.

Батька речника патріарха Кирила знайшли на узбіччі дороги в яру. На його тілі були колото-різані рани, повідомляють російські ЗМІ, зокрема пропагандистські інформаційні агенції.

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На батька Легойди напали

За інформацією телеграм-каналу "112", на Романа Легойду напали ще вдень і він став жертвою розбійного нападу. Після прогулянки з онуком він начебто поїхав до магазину та не повернувся.

Його тіло знайшли аж через чотири години після зникнення. Зловмисники завдали літньому чоловікові щонайменше 18 ударів ножем.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею "Вбивство". На місці злочину працюють "найдосвідченіші слідчі та криміналісти", тривають огляд, допити, а також інші слідчі дії. Крім того, розслідування під свій контроль взяв Центральний апарат Слідкому.

Сам Володимир Легойда у коментарі пропагандистам сказав, що поки не має інформації щодо вбивства. Він додав, що не знає, чи трагедія може бути пов'язаною з його діяльністю.

Дивіться відео з місця вбивства батька речника Кирила

Імовірного вбивцю вже затримали

Згодом стало відомим, що затримали підозрюваного в убивстві Романа Легойди. За інформацією слідства, це 25-річний чоловік.

Попередньо, він напав на батька Легойди, щоб заволодіти його грошима. Після вбивства зловмисник викрав у пенсіонера 100 тисяч рублів (майже 42,5 тисяч гривень). Натомість тіло літнього чоловіка залишив на узбіччі.

Під час обшуку в квартирі імовірного вбивці правоохоронці виявили частину викрадених коштів. Наразі з ним працюють слідчі та криміналісти, триває допит.

Допит підозрюваного у вбивстві Романа Легойди

Хто такий Володимир Легойда

Це російський журналіст, політолог, культуролог і релігієзнавець. Зараз тимчасово виконує обов'язки керівника пресслужби патріарха Кирила. Обійняв він цю посаду в 2019 році.

В структурі РПЦ на різних посадах працює з 2006 року. А з 2015-го відповідає за взаємодію РПЦ із громадськими організаціями та ЗМІ. Також є головним редактором православного журналу "Фома" та веде авторську передачу "Парсуна" на телеканалі РПЦ "Спас".

Влада України звинувачує Володимира Легойду в пропаганді та підтримці війни.

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