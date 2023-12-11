Джерела 24 Каналу поділились ексклюзивними фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви. Ця унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована Службою.

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Ексклюзивні кадри з місця ліквідації Киви

На кадрах, які надали джерела, тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові.



Киву ліквідували у Підмосков'ї / Фото надане 24 Каналу

Також джерела показали зброю, з якої ліквідували зрадника, а також відмітили на карті місце смерті Киви.



Зброя, з якої ліквідували Киву / Фото надане 24 Каналу



Місце, де ліквідували зрадника / Фото надане 24 Каналу

Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.

Де ліквідували Киву: дивіться відео