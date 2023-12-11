Источники 24 Канала поделились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации предателя Кивы. Эта уникальная спецоперация СБУ готовилась долгое время и была успешно реализована Службой.

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Эксклюзивные кадры с места ликвидации Кивы

На кадрах, которые предоставили источники, тело преступника Кивы лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови.



Киву ликвидировали в Подмосковье / Фото предоставленное 24 Каналу

Также источники показали оружие, из которого ликвидировали предателя, а также отметили на карте место смерти Кивы.



Оружие, из которого ликвидировали Киву / Фото предоставленное 24 Каналу



Место, где ликвидировали предателя / Фото предоставленное 24 Каналу

Отдельно на эксклюзивном видео виден наблюдательный пункт, где предателя ожидало заслуженное наказание. Кстати, недалеко от этого места Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео.

Где ликвидировали Киву: смотрите видео