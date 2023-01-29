Гучне вбивство Тайра Ніколса в США: поліцейський загін SCORPION розформували

Стало відомо, що Департамент поліції міста Мемфіса розформував так званий спеціальний підрозділ силовиків SCORPION. Його офіцерів звинувачують у вбивстві афроамериканця Тайра Ніколса. Через це в країні навіть були протести.

Сполучені Штати Америки сколихнула новина про те, що поліція побила темношкірого чоловіка Тайра Ніколса, через що він згодом помер у лікарні. Відомо, що SCORPION був створений для того, аби стежити за вуличними злочинами для відновлення миру. Однак схоже, що офіцери підрозділу дозволили собі перевищити повноваження.

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Рішення про розформування SCORPION є доречним

ЗМІ зазначають, що підрозділ складався з 50 осіб, однак тепер його розформовують після того, як офіцери побили 29-річного чоловіка Тайра Ніколса.

Жахливі дії кількох офіцерів залишають тавро ганьби на всьому SCORPION. Вкрай важливо, щоб ми – Департамент поліції Мемфіса – вжили проактивних кроків у процесі лікування всіх постраждалих,

– йдеться в повідомленні поліції.

Окрім того, відомо, що сім'я Ніколса була рада цьому рішенню. У заяві адвокатів близьких загиблого йдеться про те, що ця ініціатива доречна і пропорційна трагічній смерті Ніколса. Водночас там мовиться, що це гідне і справедливе рішенням для всіх громадян Мемфіса.

Підрозділ SCORPION сформували у жовтні 2021 року для того, аби його офіцери перешкоджали серйозним злочинам. Скажімо, викраденням автомобілів.

Також відомо, що п'ять офіцерів підрозділу керівництво поліції міста звільнило зі посад. Власне, йдеться про таких офіцерів:

Тадарріус Бін;

Деметріус Хейлі;

Дезмонд Міллс-молодший;

Еммітт Мартін III;

Джастін Сміт.



Офіцери, що, ймовірно, винні у вбивстві Тайра Ніколса / Колаж зі соцмереж

ЗМІ повідомляють, що цих 5 поліцейських взяли під варту, і кожному з них було висунуто звинувачення у вбивстві. Згодом 4 офіцерам вдалось звільнитися з-під варти, коли рідні внесли за них заставу.

Водночас мережею поширюється відео, на якому ці представники правоохоронних органів намагаються затримати Тайра Ніколса.

Наостанок зазначимо, що поліцейські зупинили Ніколса за те, що він необережно водив свою автівку. Згодом США охопили протести в рамках руху про те, що життя темношкірих є важливим – себто йдеться про Black Lives Matter.

Мітингувальники наголошували, що буцімто поліція в США не вперше собі дозволяє розправлятись з темношкірими громадянами, нехтуючи їхнім життям.