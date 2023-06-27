В окупованому Бердянську попрощаються з вбитими підлітками: батькам дозволили їх поховати

Російські загарбники 24 червня вбили 2 українських підлітків у окупованому Бердянську і довгий час не віддавали їхні тіла. Згодом очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина наголосила, що тіла хлопців уже бачили дехто з батьків.

Вона також наголосила, що з українськими підлітками, яких жорстоко вбили росіяни, все ж зможуть попрощатися. Всі заходи відбудуться у середу 29 червня.

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З вбитими підлітками дозволили попрощатися

Галіцина зазначила, що наразі ще не всі рідні бачили тіла загиблих 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. За її словами навіть не всім батькам дозволили це зробити.

Попри це, очільниця бердянської міської військової адміністрації наголосила, що окупанти все ж дозволили поховати хлопців та попрощатися з ними. Похорони відбудуться в окупованому Бердянську 29 червня об 11 та 12 годині.

Раніше інформацію про те, що тіла хлопців все ж бачили батьки, підтверджувала координаторка відділу документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантелєєва. Вона зазначає, що наразі вони перебувають у шоку.



Свідчення є різні. Десь не збігається одяг з тим, що ми бачимо на відео, і те, що бачили місцеві жителі. Але перевірити це дуже складно зараз,

– сказала координаторка.

Пантелєєва сказала, що це пов'язано з тим, що наші правоохоронці не мають доступу до тимчасово окупованих територій. Попри це, вона запевнила, що всі органи працюють над тим, щоб встановити причетних, але на це потрібен час.

Батьки підлітків просять про інформаційну тишу

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина також попередила, що родичі Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких позасудово стратили російські окупанти, наразі перебувають в небезпеці.

"Є заява від батьків (убитих хлопців – 24 Канал), які просять зберігати інформаційну тишу, бо всі родичі лишилися в окупації. Адже це наражає їх на небезпеку, у них постійні обшуки, тортури", – зазначила вона.

Крім цього, координаторка відділу документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантелєєва додала, що родичі хлопців живуть у напрузі з вересня 2022 року. Вона зазначили, що їх постійно допитували, особливо це батьки Микити, які лишилися в окупації й бабуся Тиграна, яка мала приводити хлопця на відмічання до окупаційного відділку поліції.

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