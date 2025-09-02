Прокуратура планує перекваліфікувати справу щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія з умисного вбивства на посягання на життя державного діяча.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

Як перекваліфікують справу про вбивство Парубія?

Підозрюваний у вбивстві, 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, заперечив повідомлення у ЗМІ про те, що його шантажували окупанти, та він мав контакти з Росією.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет також підтвердив, що шантажу підозрюваного з боку Росії, який би змусив його до вбивства нардепа, не було. Однак, чи має справа російський слід, наразі з'ясовують.

Ми розуміємо його мотиви. Це попередня кваліфікація, яка на сьогодні йому інкримінована – це частина 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння яке він вчинив. Ми найближчим часом це зробимо. Тому що дійсно є підстави прийняти таке рішення,

– пояснив Мерет.

Наразі справу планують перекваліфікувати на статтю 112 – посягання на життя державного чи громадського діяча.

Довідка. За статтею 112 підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У прокуратурі також розповіли, що підозрюваний після злочину виїхав у ліс, спалив свій одяг, розібрав велосипед, на якому пересувався, та спробував його втопити, однак безрезультатно.

Андрія Парубія застрелили у Львові: що відомо